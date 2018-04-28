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Весеннее обострение: югорские власти ополчились на квадрокоптеры
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Весеннее обострение: югорские власти ополчились на квадрокоптеры 

Уральский меридиан 2 часа назад
Фото: Уральский меридиан
Югорские власти предупредили владельцев квадрокоптеров о запрете запускать летательные аппараты над толпой людей. Информацию об этом опубликовали на сайтах администраций всех муниципалитетов региона. Запрет на съёмку с воздуха чиновники объяснили защитой от террористической угрозы и техникой безопасности. В прошлые годы в разных регионах были случаи падения квадрокоптеров на людей.
Аргументы в пользу защиты от террористической атаки, хоть и кажутся смешными, но не лишены смысла. Во время праздничных мероприятий спокойствие граждан будут охранять представители всех силовых ведомств. Летательные аппараты могут отвлекать внимание на себя так, как правоохранителям придется, следить за обстановкой на земле и в воздухе.
Ограничение действует только над территорией на которой пройдут праздничных мероприятия. В день празднования победы так, же нельзя будет запускать летательные аппараты над колонами с людьми.
Источник фотографии: 1-tops.ru
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