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АО «Серпуховская нефтебаза» и её руководство привлечено к ответственности
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АО «Серпуховская нефтебаза» и её руководство привлечено к ответственности 

Вести Подмосковья 1 час назад
Фото: Вести Подмосковья
За нарушение требований промышленной безопасности привлекли к ответственности руководство АО «Серпуховская нефтебаза». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.
В прошлом году на территории «Серпуховской нефтебазы» были произведены работы по монтажу и пусконаладке системы нагрева. Однако, Серпуховская городская прокуратура выявила нарушения требований промышленной безопасности. Работы были выполнены без проектной документации и положительного заключения экспертизы на техническое перевооружение системы нагрева. Также надзорное ведомство выявляло нарушения требований к автоматической пожарной сигнализации помещениях предприятия, а также несоответствие плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах.
В отношении генерального директора и юридического лица были возбуждены дела по нарушению требований пожарной безопасности (ч. 1 ст. 20.4. КоАП РФ), а также нарушений требований промышленной безопасности (ч. 1 ст. 9.1. КоАП РФ).
Ростехнадзор, рассмотрев материалы дела, привлёк виновных лиц к ответственности, оштрафовав на общую сумму около 400 000 рублей.
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