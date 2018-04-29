АО «Серпуховская нефтебаза» и её руководство привлечено к ответственности

За нарушение требований промышленной безопасности привлекли к ответственности руководство АО «Серпуховская нефтебаза». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области. В прошлом году на территории «Серпуховской нефтебазы» были произведены работы по монтажу и пусконаладке системы нагрева. Однако, Серпуховская городская прокуратура выявила нарушения требований промышленной безопасности. Работы были выполнены без проектной документации и положительного заключения экспертизы на техническое перевооружение системы нагрева. Также надзорное ведомство выявляло нарушения требований к автоматической пожарной сигнализации помещениях предприятия, а также несоответствие плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах. В отношении генерального директора и юридического лица были возбуждены дела по нарушению требований пожарной безопасности (ч. 1 ст. 20.4. КоАП РФ ), а также нарушений требований промышленной безопасности (ч. 1 ст. 9.1. КоАП РФ). Ростехнадзор , рассмотрев материалы дела, привлёк виновных лиц к ответственности, оштрафовав на общую сумму около 400 000 рублей.