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УК в Щелкове оштрафовали за нарушения сфере содержания газового оборудования
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УК в Щелкове оштрафовали за нарушения сфере содержания газового оборудования 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В подмосковном Щелкове управляющую компанию привлекли к административной ответственности за нарушение закона в сфере содержания и ремонта внутридомового газового оборудования в доме, сообщается на сайте региональной прокуратуры.
Щелковская городская прокуратура в ходе надзорной деятельности выявила нарушения в деятельности общества с ограниченной ответственностью «УК „Щелково“. Так, на момент проверки у данной управляющей организации отсутствовал договор на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования одного из многоквартирных жилых домов, находящихся в ее ведении.
»В связи с этим Щелковский городской прокурор возбудил в отношении юридического лица дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 9.23. КоАП РФ (уклонение от заключения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, если заключение такого договора является обязательным)», — говорится в сообщении.
Рассмотрев административные материалы, Государственная жилищная инспекция Московской области привлекла виновное лицо к административной ответственности в виде штрафа в размере 70 тысяч рублей. Руководителю организации прокурор внес представление, которое рассмотрено и удовлетворено, нарушения устранены.
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