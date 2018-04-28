УК в Щелкове оштрафовали за нарушения сфере содержания газового оборудования

В подмосковном Щелкове управляющую компанию привлекли к административной ответственности за нарушение закона в сфере содержания и ремонта внутридомового газового оборудования в доме, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Щелковская городская прокуратура в ходе надзорной деятельности выявила нарушения в деятельности общества с ограниченной ответственностью «УК „Щелково“. Так, на момент проверки у данной управляющей организации отсутствовал договор на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования одного из многоквартирных жилых домов, находящихся в ее ведении.

»В связи с этим Щелковский городской прокурор возбудил в отношении юридического лица дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 9.23. КоАП РФ (уклонение от заключения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, если заключение такого договора является обязательным)», — говорится в сообщении.