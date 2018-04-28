Ученики школы «Благо» дали концерт для ветеранов Великой Отечественной войны

Юные преображенцы поздравили ветеранов с Днем Победы в музее «Сокольники и флот».

Встреча прошла душевно. Юные преображенцы из школы «Благо» давно подружились с ветеранами и участниками Великой Отечественной войны. И в этот раз они собрались вместе: капитан-лейтенант, член экипажа знаменитой подводной лодки «С-13» Станислав Сергеевич Звездов, генерал-майор Сергей Сергеевич Эльманович, руководитель музея «Сокольники и флот», полковник Федеральной службы радиоразведки Черноморского флота, участник Карибского кризиса Петр Стефанович Паршиков, генерал-майор юстиции Александр Федорович Цветков