Ученики школы «Благо» дали концерт для ветеранов Великой Отечественной войны 

Юные преображенцы поздравили ветеранов с Днем Победы в музее «Сокольники и флот».
Встреча прошла душевно. Юные преображенцы из школы «Благо» давно подружились с ветеранами и участниками Великой Отечественной войны. И в этот раз они собрались вместе: капитан-лейтенант, член экипажа знаменитой подводной лодки «С-13» Станислав Сергеевич Звездов, генерал-майор Сергей Сергеевич Эльманович, руководитель музея «Сокольники и флот», полковник Федеральной службы радиоразведки Черноморского флота, участник Карибского кризиса Петр Стефанович Паршиков, генерал-майор юстиции Александр Федорович Цветков.
Школьник подарили ветеранам концерт, посвященный наступающему 9 Мая — с помощью педагога Натальи Панариной. На концерте ребята спели песни военных лет и современные песни о Великой Отечественной, а также фронтовые частушки под баян. Дипломант и победитель городских фестивалей «Золотой ключик», «Семицветик» и конкурса чтецов духовной поэзии и прозы Давид Чельдиев спел песню «Ты моя надежда» и прочитал стихотворение «Волжская баллада». Две ученицы девятого класса — Надежда Родионова и Маргарита Барбаховская станцевали поставленный ими же танец «Кукушка». Финалом концерта стало совместное исполнение песни «День Победы».