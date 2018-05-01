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Участники торжественных приемов у губернатора получат по 2 тыс. рублей
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Участники торжественных приемов у губернатора получат по 2 тыс. рублей 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Учитывая возраст, состояние здоровья ветеранов принято решение провести торжественные приемы губернатора Челябинской области в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне во всех городских округах и муниципальных районах, сообщает сайт правительства Челябинской области.
«В торжественных приемах примут участие ветераны Великой Отечественной войны, а также вдовы погибших (умерших) участников войны, руководители и актив Совета ветеранов, почетные граждане Челябинской области. Каждому участнику приема будет выплачено единовременное социальное пособие в размере 2000 рублей, — рассказала министр социальных отношений Челябинской области Татьяна Никитина.
3 мая чествовать ветеранов будут в Чесменском районе. 4 мая — в Южноуральске, Чебаркуле, Сатке, Озерске Катав-Ивановске, Верхнем Уфалее и в Еткульском районе.
5 мая поведут губернаторские приемы Аша и Пласт. Основная часть муниципалитетов запланировали мероприятие на 7 мая, а 8 мая поздравления примут ветераны Карабаша, Миасса, Усть-Катава, Троицкого и Аргаяшского районов. Непосредственно в День Победы, 9 мая, торжества проведут Снежинск, Трехгорный, Локомотивный и Кизильский район, и в Челябинске Борис Дубровский встретится с ветеранами Великой Отечественной войны.
После торжественного построения на площади Революции пройдет торжественный прием губернатора в Челябинске, куда приглашены 100 фронтовиков, тружеников тыла, блокадников и вдов. Минсоц напоминает, что сейчас в Челябинской области проживает 29982 ветерана войны и приравненных к ним лиц, в том числе 1718 инвалидов и участников боевых действий, 302 блокадника, 556 узников фашистских концлагерей, 21838 тружеников тыла и 5568 вдов погибших и умерших фронтовиков.
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