С. Собянин на встрече с в Большом театре поздравил ветеранов с наступающим Днем Победы

«В преддверии праздника Победы хочу поздравить вас с этим замечательным событием. Как всегда, на Красной площади пройдет парад, на котором, я надеюсь, вы будете присутствовать. Шестого числа (6 мая — прим. Агентства «Москва») пройдет парад кадет, будут участвовать лучшие из лучших. Мы с вами находимся в Большом театре, в годы войны актеры театра провели тысячи концертов и в Москве, и на передовой. Я хочу поблагодарить коллектив и всех ветеранов Москвы. С праздником, дорогие мои, успехов и хорошего настроения», — отметил мэр.

На встречу приглашены фронтовики — участники важнейших сражений Великой Отечественной войны, Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои Социалистического труда, военачальники, кавалеры полководческих орденов и других боевых наград, ветераны боевых действий и выполнения интернационального долга в послевоенный период, ветераны военной службы, руководители и актив всероссийских и столичных ветеранских организаций.