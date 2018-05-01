Ещё
С. Собянин на встрече с в Большом театре поздравил ветеранов с наступающим Днем Победы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

С. Собянин на встрече с в Большом театре поздравил ветеранов с наступающим Днем Победы 

Агентство «Москва» 54 минуты назад
Фото: АиФ
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с наступающим Днем Победы участников торжественной встречи ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва». Мероприятие проходит на новой сцене Государственного академического Большого театра России.
«В преддверии праздника Победы хочу поздравить вас с этим замечательным событием. Как всегда, на Красной площади пройдет парад, на котором, я надеюсь, вы будете присутствовать. Шестого числа (6 мая — прим. Агентства «Москва») пройдет парад кадет, будут участвовать лучшие из лучших. Мы с вами находимся в Большом театре, в годы войны актеры театра провели тысячи концертов и в Москве, и на передовой. Я хочу поблагодарить коллектив и всех ветеранов Москвы. С праздником, дорогие мои, успехов и хорошего настроения», — отметил мэр.
На встречу приглашены фронтовики — участники важнейших сражений Великой Отечественной войны, Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои Социалистического труда, военачальники, кавалеры полководческих орденов и других боевых наград, ветераны боевых действий и выполнения интернационального долга в послевоенный период, ветераны военной службы, руководители и актив всероссийских и столичных ветеранских организаций.
Агентство «Москва»: последние новости
Движение двух электричек на Казанском направлении МЖД полностью отменено Летний сезон в Парке Победы 1 мая откроет чемпион мира по боксу Константин Цзю МВД: Порядка 3,5 тыс. человек участвуют в шествии КПРФ в центре Москвы
Комментарии  Ещё 36 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бомжует под мостом: Джеки Чан выгнал дочь-лесбиянку111
«Мы сделали это за русских»43
США испугались Европы в торговой войне25
Аронова и Гришаева сцепились у Малахова24
США испугались столкновений с войсками РФ502
Видео
00:59
Совещание у Трампа: что можно говорить Путину
В мире Политика
02:48
Раскрыт вероятный срок блокировки WhatsApp в РФ
Интернет
00:43
В трагедии на перевале Дятлова замешаны шаманы
Общество
00:34
Возраст берет свое: новый снимок Бабкиной
Шоу-бизнес
00:34
Вертолёт напрокат: морпехи США получат российские Ми-17 и Ми-24
Армия Войска
00:38
В Бразилии рухнул горящий небоскреб
Происшествия
00:47
США «с уважением» сняли флаг России
Политика Статьи
02:14
Аронова и Гришаева сцепились у Малахова
Шоу-бизнес
00:47
Жители Еревана вновь вышли на улицы
В мире Кавказ
00:47
Скандальный блогер задумался о конце карьеры
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение