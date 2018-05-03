Ещё
Парикмахеры навестят подмосковных ветеранов перед Днем Победы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Парикмахеры навестят подмосковных ветеранов перед Днем Победы 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Lenta.ru
В ряде муниципалитетах Московской области в преддверии 9 Мая ветеранов Великой Отечественной войны подстригут на дому бесплатно, сообщил министр потребительского рынка и услуг Подмосковья Владимир Посаженников. Его слова приводятся на сайте регионального правительства в четверг, 3 мая.
«Парикмахеры не только будут стричь бесплатно, но и также будут выезжать с бесплатным обслуживанием на дом. Обслуживание ветеранов на дому организовано предпринимателями в городских округах Истра, Жуковский, Зарайск, Наро-Фоминск, Ивантеевка, Коломна, Лобня, Кашира, Лыткарино и Одинцовском муниципальном районе», — рассказал Посаженников.
Кроме того, многие сетевые розничные магазины подготовили бонусы и сюрпризы в виде дополнительных скидок на товары для ветеранов и льготных категорий граждан, добавил он.
Ранее в четверг первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова сообщила, что для ветеранов ко Дню Победы подготовили специальную культурную программу.
«Мероприятия в первую очередь направлены на повышение качества жизни пенсионеров, реализацию творческих и интеллектуальных способностей пожилых людей и на сохранение их активного долголетия», — отметила она.
17 апреля сообщалось о решении правительства оказать материальную поддержку ветеранам Великой Отечественной войны перед Днем Победы. Выплаты будут направлены более чем 87 тысячам человек.
Lenta.ru: последние новости
Весенний фестиваль ГТО пройдет в Москве 5 мая Вольеры животных Московского зоопарка оборудовали укрытиями от жары Трамвайные пути на Новоспасском мосту и ул. Большая Калитниковская оборудуют виброизоляционными матами
Комментарии  Ещё 62 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская нефть уходит из Европы72
Китайцы атаковали летчиков США28
Побег россиян в США, новый налог и другие события дня32
Путин провел массовые отставки476
Windows сломал компьютеры по всему миру119
Видео
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
02:06
«Снаряды продавали налево, а теперь заметают следы»
Пожары Происшествия
04:25
В Германии началось строительство «Северного потока — 2»
Экономика
00:19
В московском парке перевернулась повозка с людьми
Происшествия
03:05
У Савченко начали крошиться зубы
Украина В мире
00:36
Отменим курортный сбор
Общество
00:36
Популярный российский блогер найден мертвым
Происшествия Рынки
00:59
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе
В мире Другое
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение