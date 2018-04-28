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Центр госуслуг на Новокурскинском шоссе не будет работать только 1 мая
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Центр госуслуг на Новокурскинском шоссе не будет работать только 1 мая 

Управа района Куркино 2 часа назад
Фото: Управа района Куркино
Из четырех выходных дней, которые ожидают москвичей, центр «Мои документы» района Куркино на Новокуркинском шоссе, как и остальные офисы госуслуг, выбрал всего один — 1 мая.
— Для удобства посетителей центры «Мои Документы» будут отдыхать только— 1 мая, — уточнили в пресс-службе «Моих докуметов» столицы.
Также в преддверии празднования Дня Победы «Мои Документы» помогают москвичам хранить память о героях войны в рамках движения «Бессмертный полк». Москвичи могут прийти в любой из 128 центров и поделиться фотографиями и воспоминаниями о своих родных, близких, соседях — участниках Великой Отечественной войны.
Центр госуслуг района Куркино расположен по адресу: Новокуркинское шоссе, 1 (ТЦ «Парус», 6 этаж, из лифта налево). (ск)
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