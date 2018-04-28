Центр госуслуг на Новокурскинском шоссе не будет работать только 1 мая

Из четырех выходных дней, которые ожидают москвичей, центр «Мои документы» района Куркино на Новокуркинском шоссе, как и остальные офисы госуслуг, выбрал всего один — 1 мая.

— Для удобства посетителей центры «Мои Документы» будут отдыхать только— 1 мая, — уточнили в пресс-службе «Моих докуметов» столицы.

Также в преддверии празднования Дня Победы «Мои Документы» помогают москвичам хранить память о героях войны в рамках движения «Бессмертный полк». Москвичи могут прийти в любой из 128 центров и поделиться фотографиями и воспоминаниями о своих родных, близких, соседях — участниках Великой Отечественной войны.

Центр госуслуг района Куркино расположен по адресу: Новокуркинское шоссе, 1 (ТЦ «Парус», 6 этаж, из лифта налево). (ск)