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Строительство ледового дворца с искусственным льдом в Наро-Фоминске планируют завершить в октябре-декабре
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Строительство ледового дворца с искусственным льдом в Наро-Фоминске планируют завершить в октябре-декабре 

Агентство «Москва» 1 час назад
Строительство ледового дворца с искусственным льдом в городском округе Наро-Фоминск планируется завершить в IV квартале 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области со ссылкой на начальника Артура Гарибяна.
«Инспекторский состав Главгосстройнадзора Московской области проводит очередную плановую проверку строительства Ледового дворца с искусственным льдом в пос. Селятино городского округа Наро-Фоминск. В настоящее время на объекте ведутся работы по устройству фасада и внутренних перегородок, ведутся внутренние отделочные работы, устройство внутренних сетей инженерно-технического обеспечения, работы по благоустройству территории. Плановая проверка на объекте завершится 24 мая. Планируемый срок окончания строительства — IV квартал 2018 г.», — приводятся в сообщении слова А. Гарибяна.
В пресс-службе уточнили, что, согласно проекту, площадь здания переменной этажности (один-два этажа) составляет 6 тыс. 58 кв. м. В новом спортивном центре разместится ледовая арена с трибунами на 120 мест, раздевалки, тренерские комнаты, кабинет врача, а также ряд административных и технических помещений. На прилегающей территории будут обустроены тротуары, парковка, места для отдыха, выполнено озеленение. Застройщиком выступает МАУС «Спорткомбинат „Строитель“.
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