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В Киеве снесут легендарный, но непатриотичный «Большевик»
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В Киеве снесут легендарный, но непатриотичный «Большевик» 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом рассказал заместитель главы КГГА Николай Поворозник в эфире «Громадського радио».
«Снос, скорее всего, — это вопрос следующего года. В этом году задача сделать проезд между улицей Довженко и улицей Гетьмана в обе стороны. В следующем году — левоповоротные и правоповоротные съезды», — сообщил он.
Предприятие сносят под предлогом удобного трафика, чтобы избежать протестов по поводу уничтожения исторических сооружений.
Завод «Большевик» был одним из крупнейших машиностроительных заводов, выпускавших оборудование для химической промышленности, перерабатывающие машины, ремонтировал военную технику и суда.
Здание завода внесено в свод памятников истории и культуры: он был основан еще в 1882 году. В 1965 году на фасаде Центральной лаборатории открыта бронзовая мемориальная доска, в 1975 году на заводском дворе — мемориал в честь заводчан, погибших в Великой Отечественной войне.
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