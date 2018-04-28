Жители северо-востока столицы смогут поделиться книгами с библиотеками страны

Акция «Скорая библиотечная помощь» продолжается в столице. Жители СВАО смогут поделиться ненужными или прочитанными книгами с библиотеками страны. Для этого нужно сдать произведения в Центральную городскую деловую библиотеку на улице Бориса Галушкина, 19к1.

Как сообщает организатор проекта Наталья Забелина, за месяц действия акции в различные библиотеки России Болгарии отправилось порядка пяти тысяч различных произведений.

— Заявки на «скорую библиотечную помощь» пришли уже из 57 регионов, — уточняет Забелина.

Отмечается, что книги должны быть в хорошем состоянии. Уточнить удобное время для передачи книг можно по номерам: (495) 683-56-46, (495) 683-56-18.