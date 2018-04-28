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Жители северо-востока столицы смогут поделиться книгами с библиотеками страны
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Жители северо-востока столицы смогут поделиться книгами с библиотеками страны 

Управа Останкинского района 1 час назад
Фото: Управа Останкинского района
Акция «Скорая библиотечная помощь» продолжается в столице. Жители СВАО смогут поделиться ненужными или прочитанными книгами с библиотеками страны. Для этого нужно сдать произведения в Центральную городскую деловую библиотеку на улице Бориса Галушкина, 19к1.
Как сообщает организатор проекта Наталья Забелина, за месяц действия акции в различные библиотеки России и Болгарии отправилось порядка пяти тысяч различных произведений.
— Заявки на «скорую библиотечную помощь» пришли уже из 57 регионов, — уточняет Забелина.
Отмечается, что книги должны быть в хорошем состоянии. Уточнить удобное время для передачи книг можно по номерам: (495) 683-56-46, (495) 683-56-18.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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