Лекция о кометах и астероидах пройдёт в СЗАО

Культурный центр «Салют» продолжает серию лекций по астрономии в рамках проекта «Просто о сложном!». Первая лекция в этом месяце состоится 6 мая в 15.00. Проведет ее ведущий проекта Юрий Бессонов.

— Я объясню любителям астрономии теорию относительности. Попытаюсь доступно объяснить о пространстве, времени, гравитации и скорости света. Следующая лекция в этом месяце состоится 20 мая в 15.00. Слушатели научатся различать кометы и крупные астероиды, а также узнают об их роли в солнечной системе, — рассказал Юрий Бессонов.

Вход свободный. Необходима предварительная регистрация по телефону: 8 (499) 497-04-00. Возраст 6+. Адрес КЦ «Салют»: ул. Свободы, 37/.