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Лекция о кометах и астероидах пройдёт в СЗАО
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Лекция о кометах и астероидах пройдёт в СЗАО 

Префектура СЗАО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
Культурный центр «Салют» продолжает серию лекций по астрономии в рамках проекта «Просто о сложном!». Первая лекция в этом месяце состоится 6 мая в 15.00. Проведет ее ведущий проекта Юрий Бессонов.
— Я объясню любителям астрономии теорию относительности. Попытаюсь доступно объяснить о пространстве, времени, гравитации и скорости света. Следующая лекция в этом месяце состоится 20 мая в 15.00. Слушатели научатся различать кометы и крупные астероиды, а также узнают об их роли в солнечной системе, — рассказал Юрий Бессонов.
Вход свободный. Необходима предварительная регистрация по телефону: 8 (499) 497-04-00. Возраст 6+. Адрес КЦ «Салют»: ул. Свободы, 37/.
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