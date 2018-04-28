Пластика — единственный шанс на работу в Южной Корее

Пластические операции в Южной Корее стали особенно популярны среди бортпроводников. Порой это единственная возможность получить престижную работу.

Желающие устроиться бортпроводниками жители Южной Корее вынуждены обращаться в клиники пластической хирургии. Данная работа считается очень престижной, а уровень безработицы среди молодёжи в Южной Корее достиг катастрофических показателей, как в марте заявил местный министр финансов. Для того чтобы повысить шансы на успех при борьбе за место бортпроводника, многие молодые люди отправляются в клиники красоты. Во многом, это связано еще и с тем, что работодатели требуют от соискателей фотографий в резюме, а также сведений о росте, весе и прочих физических характеристиках.

Ряд южнокорейских активистов в области защиты прав человека полагают, что подобного рода требования незаконны, их необходимо отменить. Однако пока этого не делается, ну а работа бортпроводника считается одной из самых завидных в стране. На этом направлении отмечается особо высокая конкуренция, и должности бортпроводников занимаются людьми с безупречным внешним видом. Такие пластические операции, как блефаропластика, ринопластика, отопластика и исправление разного рода других дефектов становятся для молодых людей единственным шансом на трудоустройство.

Более того, в некоторых клиниках красоты Южной Кореи даже появились специальные пакеты услуг для молодых людей, которые хотели бы попробовать себя в качестве бортпроводников. Большую часть потребителей этих пакетов представляют собой девушки, однако и юноши достаточно активно обращаются к услугам пластических хирургов. В том, что касается лица, пациенты чаще всего просят сделать его более узким, глаза более широкими, а рот более европейским. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)