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В Куркине отпразднуют День района
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В Куркине отпразднуют День района 

Префектура СЗАО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
Ежегодный праздник, День района Куркино, состоится 27 мая, на центральной площади у перекрестка Соколово-Мещерской и Юровской улиц. К участию приглашаются творческие коллективы, общественные организации, предприниматели и все активные жители.
— На празднике будет представлена масштабная концертная программа, пройдут спортивные и оздоровительные занятия, промо-акции, благотворительные мероприятия, мастер-классы, выставки, ярмарки, будут работать уличные кафе, — отметили организаторы.
Оформленную заявку для участия в фестивале можно отправить на электронный адрес kurkino.festival@mail.ru. Форма заявки — https://drive.google.com/file/d/1aen6m3Xj13DJDZOPv8Uz
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