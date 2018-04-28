Нотариус в облаке: почему сервис надежных электронных подписей оценили в $6 млрд

Компания DocuSign занимается разработкой цифровых подписей и переносит документооборот в онлайн, используя облачные технологии. Сервис позволяет ускорить подписание контрактов и используется бизнесом в сфере недвижимости, страхования, финансовых услуг и так далее. DocuSign объявила на этой неделе, что провела первоначальное публичное размещение на отметке $29 за акцию. Это выше, чем ранее объявленный ценовой диапазон в $26-28. При выходе на IPO компанию оценили в в $4,4 млрд Но после первого дня торгов основанная в 2003 году DocuSign стоит уже около $6 млрд Уже только сумма внушает уважение. Но почему так дорого? Основными критериями, как обычно, стали не только сам продукт, но и размер рынка, маржинальность бизнеса и защита от конкурентов.

Современные стартапы на стыке оффлайна и онлайна вроде агрегаторов такси или доставки еды не отменяют, а перестраивают старый процесс. После кликов в красивом приложении к пользователю приезжает все та же машина или приходит все тот же курьер с тем же бургером, что и раньше. IT сокращает время ожидания, рейтинги улучшают обслуживание, но суть происходящего остается старой: автомобиль или курьер с термосумкой едут из точки А в точку Б.

В DocuSign пошли дальше: они полностью перевели процесс подписания документов в онлайн. Техника продукта тривиальна: отправитель загружает файл, указывает e-mail получателя, ему приходит ссылка, он кликает — и все, документ подписан. DocuSign хранит его вечно, при необходимости покажет в суде. Никаких круглых печатей, никаких бумаг, никаких курьеров, никакого архива. Десяток кликов и два человека подтвердили, что этот doc-файл действительно отражает достигнутые договоренности. Платит за сервис отправитель, а его партнер экономит бумагу бесплатно.

Юридическая значимость таких документов зависит от конкретной страны, но на основном рынке, в США , Docu-подпись в принципе ничем не уступает обычной, с мокрыми чернилами. Никакие государственные сертификаты или специальное оборудование не требуются. Механизм кажется небезопасным: украсть e-mail — пара пустяков. Это правда. Беда в том, что бумага только хуже: печать с любым изображением в Москве делают за 1000 рублей и полдня, идентично перенести на лист с новым текстом росчерк автографа — тоже нетрудная задача. А электронная версия дает больше контроля постфактум: в DocuSign всегда можно посмотреть свои документы, подделки попадают в отдельный список и привлекают внимание.

Другая крайность — обмен сканами по электронной почте как без пересылки бумаги, так и без внешних систем. С юридической точки зрения этот путь ничем не хуже DocuSign, но явно проигрывает по удобству: и принтер нужен, и искать потом сложнее, и подписать стороны могут разные версии документов даже непредумышленно. В общем, востребованность специализированного сервиса достаточно очевидна: клиентов у стартапа становится больше с каждым годом, а потенциальное их количество ограничено совершенно астрономическими числами — документы подписывают все бизнесы мира. Рынок есть.

Еще проще с маржинальностью. DocuSign предоставляет исключительно электронный сервис, расходы на клиента после привлечения — только сервера и техническая поддержка. Сейчас они составляют 20% выручки стартапа, но, вероятно, упадут еще ниже. Маркетинг, конечно, выходит куда дороже, но рано или поздно и он отобьется: ведь один раз подключенный бизнес остается с DocuSign навсегда — бросить свои документы трудно.

Последняя большая потенциальная угроза для стартапа — лобовая конкуренция. В технологии нет никакой магии. На первый взгляд, кто угодно повторит сервис, поставит цену в два раза ниже и начнет отъедать долю рынка. В принципе, это возможно, мешают лишь несколько «но». Прогрессивные клиенты уже пользуется DocuSign, и переезжать ради скидки в несколько долларов они не будут, поэтому второму игроку придется стартовать с тяжелой на подъем аудитории. Ядро технологии подписи несложно и повторяемо, но DocuSign продумал и множество рутинных деталей: поддержку различных форматов файлов, интеграции, API и многое другое. И конкуренту придется придумать что-то качественно новое, чтобы догнать лидера. Собственно, среди конкурентов серьезную альтернативу предложила только компания Adobe, которая вышла на рынок со своим Adobe Sign.

Ну и наконец, сетевой эффект. У сервиса сейчас 300 000 платящих клиентов, и каждый из них рассылает документы на подпись партнерам и контрагентам. Сейчас они не платят DocuSign ничего, но информация о сути продукта и бренде распространяется сама по себе. Поэтому, чем больше клиентов доверяет сервису сегодня, тем больше их подключится завтра. Биржа в DocuSign тоже верит: текущая оценка в $6 млрд — надежное тому свидетельство.

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