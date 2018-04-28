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«Горводоканал» просит пензенцев сообщать об открытых люках на дорогах
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«Горводоканал» просит пензенцев сообщать об открытых люках на дорогах 

PNZdrive 2 часа назад
Фото: PNZdrive
«Горводоканал» обратился к жителям Пензы с просьбой сообщать об открытых люках на дорогах. Снег растаял, и выяснилось, что много крышек от них были украдены.
На данный момент на балансе «Горводоканала» числятся более 56 тысяч колодцев. Каждый год горожане крадут с них около сотни крышек, чтобы получить личную выгоду при сдаче в металлолом.
В связи с этим специалисты «Горводоканала» заменяют пропавшие крышки на пластиковые. Однако на проезжей части такие замены запрещены.
В рамках акции «Осторожно: люк!» горожанам предлагают при обнаружении открытого люка звонить по телефону 20-96-20.
«Если обнаруженный открытый люк стоит на колодце, который обслуживается другими ресурсоснабжающими организациями, то им будет передаваться информация для проведения работ», — отметили в пресс-службе организации.
Горожанам напомнили, что кража крышки люка относится уголовным преступлением и предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет.
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