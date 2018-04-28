Правительство Греции одобрило сделку с США по модернизации F-16

МОСКВА , 28 апр — РИА Новости . Правительство Греции в субботу официально одобрило сделку с США по модернизации 85 греческих истребителей F-16, стоящих на вооружении ВВС страны, сообщает издание Greek Reporter.

"Американская сторона в целом дала согласие на пересмотренное греческое предложение, которое учитывает бюджетные обязательства страны на ближайшие годы", — говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Греции.

Греческое предложение заключается в ежегодных выплатах в размере не более 150 миллионов евро (182 миллиона долларов), вместо предложенных США 250 миллионов евро (303 миллиона долларов).

По данным издания, министр обороны Панос Камменос высоко оценил принятое решение, назвав его «великим днем для греческих ВВС».

После встречи президента США Дональда Трампа и греческого премьер-министра Алексиса Ципраса в октябре 2017 года Трамп заявил, что контракт на модернизацию греческих истребителей F-16 принесет экономике США до 2,4 миллиарда долларов и создаст тысячи рабочих мест в Америке. Позже, отвечая в парламенте на вопросы оппозиции об итогах его поездки в США, Ципрас сообщил, что программа модернизации истребителей F-16 рассчитана на десять лет и ее стоимость составит 1,1 миллиарда евро (1,3 миллиарда долларов США).