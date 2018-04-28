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Калининградский фермер подал в суд на хозяина баранов, вытоптавших посевы
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Калининградский фермер подал в суд на хозяина баранов, вытоптавших посевы 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Сельскохозяйственная организация подала в суд на хозяина овец и баранов, которые якобы вытоптали ее посевы. Подробности рассказали в пресс-службе областного суда.
Истец рассказывает, что в августе прошлого года на принадлежащих ему полях была вытоптана озимая пшеница. Сделали это якобы животные, которые гуляли без надзора и контроля. В сентябре главный специалист по растениеводству и землепользованию управления сельского хозяйства администрации МО «Правдинский городской округ» составил акт о потравах посевов зерновых культур. Уничтожены оказались озимые на 40 га. Сумма ущерба превысила 1,6 млн рублей.
Истец отправил претензию хозяину овец и баранов, но тот на нее не отреагировал. Теперь конфликт между ними будут разбирать в суде.
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