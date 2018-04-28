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Принцесса внешней разведки России
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Принцесса внешней разведки России 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Материалы оперативной деятельности Зои Рыбкиной-Воскресенской до сих пор содержатся под грифом высочайшей степени секретности.
Юбилей Зои Ивановны Воскресенской не круглый — 111 лет со дня рождения. Она — одна из двух рассекреченных разведчиц-кавалеров ордена Ленина — высшей награды Советского Союза. Тираж ее книг — более 20 миллионов экземпляров.
Гриф секретноcти снят на Новодевичьем
Смеркалось. Мы едва отыскали место на Новодевичьем кладбище, где проходила панихида. В темноте столкнулись с группой пожилых мужчин в генеральских шинелях, которые молча прижимали к груди вишневые подушечки с орденами и медалями. Рядом — шеренга солдат почетного караула с карабинами наизготовку.
Тишину разорвал мегафон: «Слово предоставляется боевому товарищу Зои Ивановны Воскресенской — генерал-лейтенанту КГБ Судоплатову Павлу Анатольевичу
Генерал сказал то, что от него никто не ожидал: «Лишь вторую половину жизни Зоя Ивановна была мастером пера, а вообще-то она — великий мастер разведки, полковник, воспитанница ОГПУ. Положа руку на сердце, могу сказать, что она рождена для разведки, как птица для полета… Настал момент истины, пора рассекретить и саму Зою Ивановну, и снять гриф секретности с ее подвигов!..»
С речи генерала Судоплатова началось, а в Зале истории внешней разведки РФ продолжилось мое знакомство с великим мастером разведки полковником Зоей Воскресенской-Рыбкиной. Читать далее…
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