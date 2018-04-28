Ралли классических автомобилей «Нахимов-2018» пройдёт в начале мая

Автомобильное историческое общество «Горькийклассик» с 1 по 6 мая проводит штурманское классик-ралли «Нахимов» по дорогам Крыма. В этом году мероприятие будет проведено в четвёртый раз при поддержке Федеральной службы помощи на дорогах «Русский АвтоМотоКлуб».

Петербурга, Ярославля, Краснодара, Дистанция ралли «Нахимов» 2018 года заметно удлинена по сравнению с соревнованиями прошлых лет и составит около 1 200 километров. За шесть дней участники пройдут живописными дорогами Севастополя , Южного берега Крыма и Крымских гор, Присивашья, Евпатории Джанкоя и Белогорска. Автомобили прибудут на ралли из Москвы Казани . Для самых отважных участников РАМК учредил собственный приз в Номинации «За путь к мечте», который достанется экипажу, прибывшему своим ходом в Севастополь из самой удаленной точки на территории России

Торжественный старт гонке будет дан в Севастополе утром 1 мая с площади Нахимова. Под почётным первым номером на трассу соревнования отправится спортивная «Волга» ГАЗ-21 Оксаны и Бориса Жажковых, победителей ралли «Нахимов» прошлого года. Финиш ралли состоится вечером 6 мая в Балаклаве.