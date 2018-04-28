Ещё
Географический диктант выявил крайне низкий уровень знаний взрослых и детей о России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Географический диктант выявил крайне низкий уровень знаний взрослых и детей о России 

Letidor.ru 2 часа назад
Фото: Letidor.ru
На днях были обнародованы результаты Географического диктанта — 2017. Образовательная акция прошла в ноябре прошлого года во всех регионах России, а также за рубежом. Итоги прокомментировал президент Русского географического общества Сергей Шойгу. — цитирует ТАСС слова президента РГО, произнесенные на заседании попечительского совета под председательством Владимира Путина. Таким образом, лишь семнадцать сотых процента прошедших тестирование отлично знают нашу страну. При этом, по словам Шойгу, знания, которые проверяет диктант, касаются исключительно школьной программы. Отметим, согласно опубликованным итогам, средний балл, набранный участниками акции в России, — 43,9 из 100 возможных. Лучше всего с географическим диктантом справились Костромская область (66,2 балла), Республика Ингушетия (63,2), Смоленская область (62,9). Фото: Instagram @russiangeographicalsociety Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «В Контакте» и «Одноклассниках»!
Letidor.ru: последние новости
Никита Джигурда сравнил мать своих детей с Мадонной Джиган устроил шикарный праздник в день рождения жены и младшей дочери Роспотребнадзор откроет горячую линию по профилактике болезней, передающихся через укусы клещей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США поставили Европе ультиматум
Россия запретила въезд враждебно настроенным литовцам121
Британия выгоняет россиян394
В Баку отказались подключаться к санкциям против РФ88
Лавров сделал заявление года161
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение