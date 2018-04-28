Географический диктант выявил крайне низкий уровень знаний взрослых и детей о России 

На днях были обнародованы результаты Географического диктанта — 2017. Образовательная акция прошла в ноябре прошлого года во всех регионах России, а также за рубежом. Итоги прокомментировал президент Русского географического общества Сергей Шойгу. — цитирует ТАСС слова президента РГО, произнесенные на заседании попечительского совета под председательством Владимира Путина. Таким образом, лишь семнадцать сотых процента прошедших тестирование отлично знают нашу страну. При этом, по словам Шойгу, знания, которые проверяет диктант, касаются исключительно школьной программы. Отметим, согласно опубликованным итогам, средний балл, набранный участниками акции в России, — 43,9 из 100 возможных. Лучше всего с географическим диктантом справились Костромская область (66,2 балла), Республика Ингушетия (63,2), Смоленская область (62,9). Фото: Instagram @russiangeographicalsociety Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «В Контакте» и «Одноклассниках»!