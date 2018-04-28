Куйбышевский НПЗ принял участие в «Зеленой весне»

Стартовала акция 21 апреля и продлится до 21 мая. За четыре года под эгидой «Зеленой весны» уже объединились более 6,5 миллионов человек в 80 субъектах РФ . В этом году в экологической акции примут участие еще 2,5 миллиона россиян.

28 апреля на самый главный заводской субботник вышли 120 работников КНПЗ, решивших внести свой вклад в сохранение природы и благоустройство города. Заводчане привели в порядок улицы Фасадную и Грозненскую. Десятки мешков с прошлогодней листвой, высохшие ветки и другой мусор были собраны и загружены в КАМАЗы за несколько часов дружной работы. Работники КНПЗ побелили деревья, установили дополнительные урны. Вот теперь для жителей Куйбышевского района наступила настоящая «умытая» весна.

После зимы заводчане почистили обочины дорог на прилегающих к предприятию территориях, убрали мусор у причала реки Татьянки и в лесу около заводского санатория-профилактория. Провели мини-субботники на самом заводе: и без того всегда опрятная территория предприятия стала ещё свежее.

Вообще заводчане — генераторы многих экологических инициатив. Например, пару лет назад на предприятии появилась хорошая привычка и традиция собирать в офисах завода макулатуру и сдавать ее на переработку. Так на заводе совсем исчез бумажный мусор, а хорошую идею подхватили и предприятия-соседи. Совсем недавно молодые специалисты предложили таким же образом, централизовано, собирать отработавшее свое элементы питания, батарейки. В ходе первой акции «Села батарейка» за несколько часов было принято от работников 1515 использованных батареек. Нет сомнений, что и это тоже станет доброй традицией.