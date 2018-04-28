Первый вице-губернатор дал 10 дней на решение проблемы с канализацией в Адлере

Первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко совместно с главным инженером МУП «Водоканал» Сочи проинспектировал несколько проблемных объектов на территории города. Одним из них стала недостроенная частная канализация, через которую жидкие бытовые отходы попадали в Черное море на протяжении четырех лет.

Жители рассказали о том, что подрядчик, возводя дома, начал прокладывать канализацию. Собранные с жителей средства закончились, поэтому до централизованной сети труба не была доведена. Итогом стало попадание ЖБО 25 домов в ливневую канализацию, жидкость по которой без систем фильтрации впадают в Черное море.

В присутствии жителей близлежащих домов и главы Сочи Анатолия Пахомова Алексеенко дал ровно неделю на исправление ситуации. По его словам, он вел предварительный диалог с собственником трубы, который выразил согласие на исправление ситуации. Решение, по словам чиновников, заключается в передаче спорной сети коммуникации на баланс муниципального предприятия.

Отвечая на вопросы жителей, вице-губернатор отметил, несмотря на сжатые сроки, решение должно быть принято строго в соответствии с действующим законодательством.

«На данном объекте было выявлено, что не завершено было выявлено, что не завершено строительство. Нет врезки в частную КНС. Потому, что строившие КНС люди хотели бы возместить часть за опт за счет подключений иных абонентов, но не достигли договорённости», — уточнил первый вице-губернатор.

По словам Алексеенко, на сегодняшний день было принято решение, о передачи в эксплуатацию данного объекта муниципальному по передачи в эксплуатацию данного объекта муниципальному предприятию. Они уже в рамках договоренности с собственниками переподключат к существующему коллектору и ликвидируют в недельный срок данную ситуацию.

Вице-губернатор отметил, что в данном направлении идет системная работа краевых властей и администрации Сочи.

«Мы видим, что проделана большая работа. 17 тыс. объектов было выявлено сотрудниками администрации города Сочи, комиссиями. И эти объекты в почти все переподключены. Осталась не подключённой лишь 1000 объектов. Сейчас работа идет индивидуально с каждым объектом», — добавил он.