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«Политика под гуманитарными предлогами». В «Альянс Францез Екатеринбург» нашли финансовые нарушения
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«Политика под гуманитарными предлогами». В «Альянс Францез Екатеринбург» нашли финансовые нарушения 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сама проверка «Альянс Францез Екатеринбург» прошла еще в прошлом году, однако известно о ней стало лишь сейчас. В рамках проверки было обнаружено сразу два нарушения закона об НКО. Доходы от иностранных и российских спонсоров учитывались вместе, хотя законодательство требует раздельного учета. То же самое касалось и расходов. Кроме того, «Альянс» объявил информацию о зарплатах своих сотрудников коммерческой тайной, что напрямую противоречит законодательству. В установленный срок организация нарушения не устранила и Минюст обратился в суд. Как результат: «Альянс Францез» было оштрафовано.
По информации источника «ФедералПресс» знакомого с ситуацией, но пожелавшего остаться неназванным, нарушения о которых идет речь выглядят «несерьезными» только с первого взгляда. На самом же деле, речь идет о том, что «организация не показывает куда расходуются средства, поступающие из-за рубежа».
Согласно информации все на том же сайте организации, в Екатеринбурге «Альянс Францез» проводит курсы французского языка, организует лингвистические лагеря и поездки во Францию, проводит кинофестивали а также оказывает консультации по высшему образованию во Франции.
Другой собеседник агентства в силовых структурах, в беседе с корреспондентом «ФедералПресс» допустил, что фактически речь идет о так называемой политике «мягкой силы».
«Альянс» занимается молодежными языковыми и страноведческими семинарами, на которых формируется позитивное отношение к французской внешней политике и роли Франции на мировой арене. Фактически эта деятельность является частью политики «мягкой силы», направленной на распространение в России «западных ценностей», — отметил источник.
Политолог Никита Данюк в разговоре с корреспондентом «ФедералПресс» отметил, что Екатеринбург, известный сильными либеральными настроениями, вызывает особый интерес «западных партнеров».
«Деятельность некоторых НКО под гуманитарными предлогами носят политический характер, они пытаются сформировать определенные политические процессы как в городе, так и в регионе», — заявил Данюк. В условиях информационной войны возможная связь НКО с иностранцами «требует более тщательной проверки и мониторинга», считает он.
Получить комментарий самой «Альянс Францез» не удалось. По телефонам, указанным на сайте «Альянс Францез» никто не ответил. Исправлены ли нарушения в настоящее время и почему организация «дотянула» до суда — неизвестно.
Добавим также, что ранее организация в скандалах замечена не была.
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