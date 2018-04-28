«Политика под гуманитарными предлогами». В «Альянс Францез Екатеринбург» нашли финансовые нарушения

Сама проверка «Альянс Францез Екатеринбург » прошла еще в прошлом году, однако известно о ней стало лишь сейчас. В рамках проверки было обнаружено сразу два нарушения закона об НКО. Доходы от иностранных и российских спонсоров учитывались вместе, хотя законодательство требует раздельного учета. То же самое касалось и расходов. Кроме того, «Альянс» объявил информацию о зарплатах своих сотрудников коммерческой тайной, что напрямую противоречит законодательству. В установленный срок организация нарушения не устранила и Минюст обратился в суд. Как результат: «Альянс Францез» было оштрафовано.

По информации источника «ФедералПресс» знакомого с ситуацией, но пожелавшего остаться неназванным, нарушения о которых идет речь выглядят «несерьезными» только с первого взгляда. На самом же деле, речь идет о том, что «организация не показывает куда расходуются средства, поступающие из-за рубежа».

Согласно информации все на том же сайте организации, в Екатеринбурге «Альянс Францез» проводит курсы французского языка, организует лингвистические лагеря и поездки во Францию , проводит кинофестивали а также оказывает консультации по высшему образованию во Франции.

Другой собеседник агентства в силовых структурах, в беседе с корреспондентом «ФедералПресс» допустил, что фактически речь идет о так называемой политике «мягкой силы».

«Альянс» занимается молодежными языковыми и страноведческими семинарами, на которых формируется позитивное отношение к французской внешней политике и роли Франции на мировой арене. Фактически эта деятельность является частью политики «мягкой силы», направленной на распространение в России «западных ценностей», — отметил источник.

Политолог Никита Данюк в разговоре с корреспондентом «ФедералПресс» отметил, что Екатеринбург, известный сильными либеральными настроениями, вызывает особый интерес «западных партнеров».

«Деятельность некоторых НКО под гуманитарными предлогами носят политический характер, они пытаются сформировать определенные политические процессы как в городе, так и в регионе», — заявил Данюк. В условиях информационной войны возможная связь НКО с иностранцами «требует более тщательной проверки и мониторинга», считает он.

Получить комментарий самой «Альянс Францез» не удалось. По телефонам, указанным на сайте «Альянс Францез» никто не ответил. Исправлены ли нарушения в настоящее время и почему организация «дотянула» до суда — неизвестно.

Добавим также, что ранее организация в скандалах замечена не была.