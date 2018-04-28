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«Гулял возле школы и садика»: оголившийся на детской площадке челябинец попал на видео
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«Гулял возле школы и садика»: оголившийся на детской площадке челябинец попал на видео 

74.ru 2 часа назад
Фото: 74.ru
Житель северо-запада Челябинска может попасть под статью за то, что оголился на детской площадке. Прохожие сняли его на видео и вызвали полицию, но приезда сотрудников правоохранительных органов, по их словам, не дождались. Об этом сообщил читатель 74.ru, который прислал в редакцию запись инцидента.
— Этот товарищ в таком виде 26 апреля гулял на детской площадке дома на 40 лет Победы, напротив школы и детсада, — рассказал 74.ru очевидец Игорь. — Прохожие сделали ему замечание, но он в ответ лишь улыбался. Мы трижды позвонили в полицию, прождали полтора часа, но никто не приехал.
Мужчина оголился у школы и детсада
В пресс-службе УМВД по Челябинску 74.ru подтвердили, что действительно получали такое обращение. И уточнили, что сотрудники полиции отреагировали на вызов и приехали в тот же день, но чуть позже, так как в момент поступления звонка были на другой заявке. К тому моменту мужчина уже зашёл домой.
— Его личность установлена. Сейчас по обращению граждан участковый уполномоченный проводит проверку, — прокомментировали в полиции. — По итогам проверки в отношении него будет приниматься процессуальное решение.
Полиции очевидцы рассказали, что на видео — их сосед, который часто бывает пьян. Сейчас участковому предстоит выяснить, видели ли его дети. Если эта информация подтвердится, мужчине может грозить реальный срок в колонии. Уголовный кодекс предусматривает несколько статей, под которые могут попадать его действия. При самом жёстком сценарии он может отправиться за решётку на 20 лет.
74.ru: последние новости
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