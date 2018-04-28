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Нижегородские мусульмане хотят организовать прямую ТВ-трансляцию праздника Ураза-байрам
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Нижегородские мусульмане хотят организовать прямую ТВ-трансляцию праздника Ураза-байрам 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Духовное управление мусульман Нижегородскй области обратилось к руководству Нижегородского телеканала об организации прямой телетрансляции праздника Ураза-байрам из Нижегородской Соборной мечети. Об этом сообщается на сайте ДУМНО.
Один из двух главных праздников в Исламе — праздник разговения Ураза-байрам в этом году предварительно приходится на 15 июня. В этот день с самого утра во всех мечетях Нижегородской области, также как и во всех мечетях России и всего мира пройдут праздничные богослужения.
В Нижегородской области традиционно центральное торжественное богослужение состоится в Нижегородской Соборной мечети на Казанской набережной.
Ранее ДУМНО обратилось в департамент культуры администрации Нижнего Новгорода о включении Нижегородской Соборной мечети в список участников акции «Ночь музеев 2018».
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