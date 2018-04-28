Нижегородские мусульмане хотят организовать прямую ТВ-трансляцию праздника Ураза-байрам

Духовное управление мусульман Нижегородскй области обратилось к руководству Нижегородского телеканала об организации прямой телетрансляции праздника Ураза-байрам из Нижегородской Соборной мечети. Об этом сообщается на сайте ДУМНО.

Один из двух главных праздников в Исламе — праздник разговения Ураза-байрам в этом году предварительно приходится на 15 июня. В этот день с самого утра во всех мечетях Нижегородской области , также как и во всех мечетях России и всего мира пройдут праздничные богослужения.

В Нижегородской области традиционно центральное торжественное богослужение состоится в Нижегородской Соборной мечети на Казанской набережной.

Ранее ДУМНО обратилось в департамент культуры администрации Нижнего Новгорода о включении Нижегородской Соборной мечети в список участников акции «Ночь музеев 2018».