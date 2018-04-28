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Ярмарка изделий ручной работы развернется в Московском еврейском общинном центре
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Ярмарка изделий ручной работы развернется в Московском еврейском общинном центре 

Управа района Марьина роща 2 часа назад
Фото: Управа района Марьина роща
В Московском еврейском общинном центре состоится ярмарка hand-made изделий. Всех желающих ждут в воскресенье, 29 апреля.
— Гости смогут приобрести здесь различные предметы иудаики, украшения, косметику, предметы живописи, кондитерские изделия, головные уборы, книги, одежду и многое другое. Посетителей ждут бесплатные поп-корн, сладкая вата и аквагрим, — сообщили в центре.
Мероприятие пройдет с 12.00 до 19.00. Напомним, Московский еврейский общинный центр находится по адресу: 2-й Вышеславцев пер. 5А. Вход свободный. (то)
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