Подъезд на улице Молдагуловой приведён в порядок благодаря обращению жительницы

На портал «Наш город» поступило обращение от жительницы Вешняков Натальи Мироненко-Моисеева. Она пожаловалась на плохую уборку подъезда.

По свидетельству жительницы, подъезд дома 16 корпус 2 по улице Молдагуловой убирается исключительно по праздникам. В результате Наталья Мироненко-Моисеева вынуждена каждый день производить сухую уборку самостоятельно. Жительница попросила показать ей график уборки и обеспечить чистоту в подъезде.

По данному адресу подъезд был приведён в порядок. На текущий момент он пребывает в надлежащем санитарном состоянии, график уборки вывешен для информации жителей, а специалисту по уборке помещения было указано на необходимость усиления контроля за содержанием подъезда в чистоте.