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Подъезд на улице Молдагуловой приведён в порядок благодаря обращению жительницы
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Подъезд на улице Молдагуловой приведён в порядок благодаря обращению жительницы 

Управа района Вешняки 40 минут назад
Фото: Управа района Вешняки
На портал «Наш город» поступило обращение от жительницы Вешняков Натальи Мироненко-Моисеева. Она пожаловалась на плохую уборку подъезда.
По свидетельству жительницы, подъезд дома 16 корпус 2 по улице Молдагуловой убирается исключительно по праздникам. В результате Наталья Мироненко-Моисеева вынуждена каждый день производить сухую уборку самостоятельно. Жительница попросила показать ей график уборки и обеспечить чистоту в подъезде.
По данному адресу подъезд был приведён в порядок. На текущий момент он пребывает в надлежащем санитарном состоянии, график уборки вывешен для информации жителей, а специалисту по уборке помещения было указано на необходимость усиления контроля за содержанием подъезда в чистоте.
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