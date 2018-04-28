Росприроднадзор приостановил работу угольного терминала в Находке

ВЛАДИВОСТОК , 28 апреля. / ТАСС /. Росприроднадзор в субботу приостановил работу угольного терминала компании «Порт Восточные ворота — Приморский завод» в Находке из-за того, что перегрузку угля на нем вели без разрешения на выброс угольной пыли в атмосферный воздух. Об этом сообщила пресс-служба администрации Приморского края.

Ранее сообщалось, что 22 марта суд Находки на 10 суток приостановил работу предприятия из-за превышения объемов грузооборота, утвержденных в документации о санитарно-защитной зоне.

"Росприроднадзор остановил работу угольного терминала в Находке, принадлежащего стивидорной компании АО «Порт Восточные ворота — Приморский завод». Основанием послужил выявленный ведомством факт проведения работ по перегрузке угля при отсутствии разрешения на выбросы вредных веществ в атмосферный воздух.

Инспекторами Тихоокеанского морского управления опечатаны въездные ворота на склады хранения угля, расположенные на территории причалов № 50 и № 51", — говорится в сообщении.

Протокол о временном запрете деятельности предприятия передали в Находкинский городской суд, обеспечительная мера будет действовать до решения суда. Как отмечает Тихоокеанское морское управление Росприроднадзора, «Порт Восточные ворота — Приморский завод» в числе других стивидоров находится на особом контроле Росприроднадзора из— за жалоб на загрязнение атмосферы угольной пылью.

С начала года в отношение этого терминала Роспироднадзор провел четыре внеплановые проверки, которые показали, что основное нарушение стивидора — несоответствие фактических объемов перевалки угля проектным показателям. Из-за этого краевое управление Росприроднадзора приостановило разрешение предприятия на выбросы вредных веществ в атмосферный воздух до полного устранения нарушения.

Ответственность для стивидорных компаний

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил законодательно закрепить административную ответственность в виде приостановления деятельности стивидорных компаний при повторном нарушении ими санитарного и экологического законодательства, а при последующих нарушениях — расторгать договоры аренды.

Проблема загрязнения воздуха угольной пылью в Приморском крае активно обсуждается последние несколько лет, но в 2017 году она особенно обострилась, так как через местные порты резко вырос экспорт угля в страны Азиатско— Тихоокеанского региона.

Особенно эта проблема коснулась порта Находки, где сейчас работает несколько перегрузочных терминалов с углем. При открытой перевалке угля ветер разносит пыль, и это вызывает недовольство у местных жителей. Сейчас в Приморье создают единую санитарно-защитную зону для терминалов, работающих в городской черте, модернизируют перегрузочные комплексы, а также контролируют соблюдение технологического процесса при перевалке пылящего груза.