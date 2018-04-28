«Нас долго будет лихорадить». Экономист о скачках акций «Русала»

Депозитарные расписки компании En+ Group (управляет активами бизнесмена в энергетике, цветной металлургии и т.п.) растут на фоне сообщений о том, что Олег Дерипаска сократит свою долю в организации. В 13:30 их стоимость составляла 398 рублей за бумагу. Движение вверх продемонстрировали и акции «Русала» (27 апреля во время закрытия торгов они стоили 29,88 рублей, а на открытии торгов 28 апреля — 30,2 рубля), сообщает «Коммерсант».

Экономист Денис Ракша в эфире НСН заявил, что колебания стоимости акций «Русала» будут наблюдаться ещё долго.

«Пока окончательное решение [по санкциям в отношении «Русала»] не будет принято, рынок будет реагировать на каждую новость, насколько бы реальной она ни была. Я думаю, то это будет долго, потому что ради этого санкции и вводятся, чтобы всех подвесить. Нас долго будет лихорадить. Самое смешное, что даже полный отказ Дерипаски от владения компанией никому ничего не гарантирует. Американцы посмотрят на это, похихикают у себя и будут раскладывать карты дальше», — считает экономист.

Смириться и уйти. Дерипаска задумался об отказе от контроля над «Русалом» По словам Дениса Ракши, рынок акций всегда стремится заработать на «глупостях».

«Рынок акций иррационален, там никто не хочет сидеть и ждать, когда будет принято окончательное решение, чтобы покупать и продавать, они все рискуют. Поэтому на рынок акций вообще смотреть не нужно, они пытаются заработать на глупостях других людей», — заключил в эфире НСН Ракша.