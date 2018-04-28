Повышение пенсионного возраста следует сделать добровольным, считает Рязанский

Сенатор считает, что можно сделать повышение возраста выхода на пенсию добровольным, стимулируя граждан работать дольше, чтобы впоследствии они могли получать повышенную пенсию.

«Полагаю, что Правительство уже чётко определилось, что пенсионный возраст будет подниматься. Остаётся вопрос, каким образом. Пока нет конкретной формулы, по которой будет строиться новая модель этой системы, но скорее всего, пенсионный возраст для мужчин поднимется до 63-65 лет, а для женщин несколько меньше», — сказал Валерий Рязанский «Парламентской газете».

Сенатор подчеркнул, что новая система будет внедряться постепенно, на полгода-год за конкретный период, и не сразу для всех возрастных групп. «Полномасштабная реформа состоится через какое-то время, потому что люди должны заблаговременно строить жизненные планы переезда, трудоустройства и так далее», — добавил он.

Но прежде чем приступить к реализации новшеств, необходимо будет решить несколько вопросов, отметил парламентарий. «Первый из них — как будет развиваться накопительный компонент в пенсионном законодательстве. Мы будем настаивать на том, что пенсионно-накопительная составляющая была на добровольной основе», — сказал сенатор.

Идеальным вариантом было бы поднимать возраст не автоматически, а предоставить гражданам самим выбирать тот возраст, с которого они захотят выйти на пенсию, считает Рязанский. Для этого надо предложить формулу, чтобы стимулировать людей работать дольше:

«Например, кто уйдёт на пенсию по-прежнему в 60 лет, тот получит один уровень пенсионного обеспечения, кто уйдёт в 63 — другой уровень. Такие пенсионные системы есть в мире», — предположил Валерий Рязанский.

В целом увеличение пенсионного возраста, по мнению сенатора, не должно быть просто административным решением, оно должно стать вызревшим социальным явлением, когда люди готовы работать, а государство готово обеспечивать их достойными рабочими местами.