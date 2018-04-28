Полицейские Красноперекопска призвали горожан пользоваться электронным порталом Gosuslugi.ru

В рамках всекрымской акции «Госуслуги — это проще, чем кажется», целью которой является популяризация государственных услуг, предоставляемых по линии МВД России в электронном виде, сотрудники МО МВД России «Красноперекопский» провели практический всеобуч с педагогическим коллективом МБОУ СОШ №5 города Красноперекопска.

Они рассказали гражданам о действующей 30% скидке при оплате пошлин за получение ряд госуслуг и подаче заявки на получение услуги через Единый портал государственных и муниципальных услуг Gosuslugi.ru.

Узнали педагоги и о других преимуществах Портала.

Сотрудники Госавтоинспекции особо отметили, что, при использовании интернет-сайтом значительно сокращаются сроки исполнения документов. Участникам лекции вручили информационные листовки и буклеты, а тем, кто еще не зарегистрировался на сайте Госуслуг, полицейские помогли это сделать на месте. Кроме того, граждане сразу же смогли при помощи сотрудников ОВД получить подтверждение своей учетной записи.

Теперь для них процесс получения государственных услуг по линии МВД России стал намного легче.

Напомним, зарегистрировавшись один раз на Едином портале государственных и муниципальных услуг и функций, пользователю открывается доступ к большинству имеющихся на сегодняшний день услуг ведомств всей страны.