В Заводском районе Саратова отключили холодную воду

Жители домов в Заводском районе 28 апреля остались без холодного водообеспечения, сообщает ООО «Концессии водоснабжения — Саратов».

Трудности с подачей воды в дома продлятся до 17:00 по адресам: