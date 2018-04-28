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В Заводском районе Саратова отключили холодную воду
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В Заводском районе Саратова отключили холодную воду 

АиФ 44 минуты назад
Фото: АиФ
Жители домов в Заводском районе 28 апреля остались без холодного водообеспечения, сообщает ООО «Концессии водоснабжения — Саратов».
Трудности с подачей воды в дома продлятся до 17:00 по адресам:
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