Транспортную развязку открыли на въезде в город Нальчик

НАЛЬЧИК , 28 апреля. / ТАСС /. Транспортную развязку открыли на въезде в Нальчик на пересечении федеральной трассы Р-217 «Кавказ» и автодороги «Шалушка-Каменка», на ее строительство потратили около 125 млн рублей.

"Эти средства (на строительство транспортной развязки — прим. ТАСС) выделялись из федерального бюджета по программе «Развития внутреннего и въездного туризма (2011-208 годы). Я считаю, что это хороший пример государственно-частного партнерства, который реализован для удобства населения. И самое главное, что мы сюда закладывали, аналитика вещь упрямая, и если брать последние десятилетия, здесь было много дорожно-транспортных происшествий, к сожалению много людей погибло. Развязка разгрузит федеральную трассу, которая очень загружена, по оценкам специалистов, здесь проходит в сутки порядка 35-40 тыс. транспортных единиц, это огромный поток», — отметил глава республики Юрий Коков на церемонии открытия.

Глава региона прошелся по путепроводу, который растянулся более чем в 2,1 тыс. м и отметил, что всю прилегающую территорию нужно облагородить и озеленить. «Не забывайте, что это лицо столицы республики, поэтому въезд должен быть благоустроен», — сказал Коков, обращаясь к главам Чегемского района и министрам.

Схема транспортной развязки, по оценкам специалистов, свяжет между собой федеральную и региональную сеть автомобильных дорог на территории республики, значительно повысит пропускную способность, увеличит скорость автомобильного потока. Стоимость объекта составляет более 124,8 млн рублей (более 94 млн — средства федерального бюджета, более 30 млн — регионального).

В непосредственной близости к развязке стоит автовокзал «Северный» с пропускной способностью более 10 тыс. пассажиров в сутки. Архитектурные решения объекта позволяют обеспечить максимальный уровень комфортности и безопасности, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья.