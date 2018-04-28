В Германии готовят «генеральный план миграции»

В Берлине всё больше обостряются дебаты вокруг проблемы возвращения беженцев на родину. Прогнозы руководства страны не оправдываются, а мигрантов, намеренных остаться в Германии навсегда, становится всё больше, пишут немецкие СМИ.

«Наша цель — ограничение иммиграции, помощь в семейном воссоединении, облегчение бюрократических условий репатриации, — заявил министр внутренних дел страны Хорст Зеехофер . — В этом вопросе есть определённые сложности, поэтому до летнего перерыва я представлю генеральный план миграции, в соответствии с которым проблемные моменты будут устранены».

Миграционная проблема занимает особое место во внутренней политике Германии . По состоянию на начало апреля около 234 тысяч человек были обязаны покинуть Германию. Сделали это тем временем всего примерно 171 тысяча. Репатриация остальных была временно приостановлена, например, из-за болезни или недостающих документов. Бывают случаи, что не всегда удаётся достоверно установить кто есть кто. Людей просят устранить ошибки и заново подать все бумаги для запуска процесса отправки на родину. Беженцы тем временем в этом плане особого рвения не демонстрируют.

В течение 2017 года было депортировано всего 24 тысячи человек, что составило тогда примерно одну треть от общего числа иммигрантов. По прогнозам экспертов, ситуация в этом году в лучшую сторону уж точно не изменится. В первом квартале 2018 года количество репатриантов составило чуть более 6 тысячи человек, что примерно находится на том же уровне, что и в предыдущем году.

«В своём плане я предусмотрю снижение бюрократических проволочек до минимума, — заявляет Зеехофер. — Медицинские свидетельства или недостающие документы людей, покидающих страну, больше не должны признаваться препятствиями для полноценной репатриации».

Помимо этого, чиновник хочет ввести также специальные центры, где будут собирать беженцев для дальнейшей беспрепятственной передачи на родину. Прибытие беженца должно быть чётко зафиксировано, в краткие сроки принято решение о его статусе защиты, и если заявление о предоставлении убежища отклонено — сразу же должен начаться процесс репатриации. Экспериментальные варианты таких центров начнут действовать уже в скором времени.

Эксперты тем временем относятся к подобной инициативе весьма скептически. В шуточной форме они проводят аналогии с немецкими лагерями военных времён, а также прогнозируют, что доступ волонтёров, представителей консультационных центров, а также адвокатов к беженцам будет крайне затруднителен, что в дальнейшем приведёт к несправедливым процедурам предоставления убежища и нарушению прав человека.