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Главный полицейский Саратова навестил самогонщиков
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Главный полицейский Саратова навестил самогонщиков 

Новости Саратова 48 минут назад
Фото: Новости Саратова
Начальник Управления МВД России областного центра полковник полиции Андрей Чепурной лично побывал у тех, кто производит в квартирах подпольные алкогольные напитки.
Таким образом руководство полиции Саратова отреагировало на жалобы соседей самогонщиков, проживающих в доме по ул. Большая Казачья. Чепурной побеседовал с местными жителями, а также с самой хозяйкой «нехорошей» квартиры, которая мешает окружающим своей полукриминальной клиентурой. Об этом сообщила интернет-изданию «Новости Саратова» пресс-служба УМВД России Саратова.
Выяснилось, что 50-летняя дамочка, ранее имевшая проблемы с законом, снова засветилась в невыгодном для себя свете.
На этот раз она «заработала» уведомление о привлечении к ответственности по ст. 14.17.1 КоАП РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами». Теперь, по решению суда, ей грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Если вам известны адреса самогонщиков, которые травят своей бормотухой граждан, можете смело и вполне анонимно звонить по телефону доверия в полиции: 8 (8452) 73-47-63.
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