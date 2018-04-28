Главный полицейский Саратова навестил самогонщиков

Начальник Управления МВД России областного центра полковник полиции Андрей Чепурной лично побывал у тех, кто производит в квартирах подпольные алкогольные напитки.

Таким образом руководство полиции Саратова отреагировало на жалобы соседей самогонщиков, проживающих в доме по ул. Большая Казачья. Чепурной побеседовал с местными жителями, а также с самой хозяйкой «нехорошей» квартиры, которая мешает окружающим своей полукриминальной клиентурой. Об этом сообщила интернет-изданию «Новости Саратова» пресс-служба УМВД России Саратова.

Выяснилось, что 50-летняя дамочка, ранее имевшая проблемы с законом, снова засветилась в невыгодном для себя свете.

На этот раз она «заработала» уведомление о привлечении к ответственности по ст. 14.17.1 КоАП РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами». Теперь, по решению суда, ей грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Если вам известны адреса самогонщиков, которые травят своей бормотухой граждан, можете смело и вполне анонимно звонить по телефону доверия в полиции: 8 (8452) 73-47-63.