Минтранс ждет звонков с жалобами на дороги Карелии 

Рассказать о дефектах республиканских дорог также можно лично министру дорожного хозяйства во «ВКонтакте».
В 2018 году в рамках работ по летнему содержанию дорог регионального значения Карелии планируется выполнить работы по устранению дефектов и повреждений асфальта на площади до 150 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.
Как следует из сообщения, для оперативного решения вопросов, связанных с состоянием автодорог, можно обращаться по телефонам в Петрозаводске:
76-80-52 — отдел эксплуатации и содержания автодорог КУ РК «Управтодор РК»;
78-41-88 — диспетчер (круглосуточно).
Во «ВКонтакте» создана личная страница министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики Алексея Анатольевича Кайдалова. Жители республики могут обратиться напрямую к министру, задав вопрос в личных сообщениях.
По материалам: ptzgovorit.ru