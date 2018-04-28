Минтранс ждет звонков с жалобами на дороги Карелии

Рассказать о дефектах республиканских дорог также можно лично министру дорожного хозяйства во «ВКонтакте».

В 2018 году в рамках работ по летнему содержанию дорог регионального значения Карелии планируется выполнить работы по устранению дефектов и повреждений асфальта на площади до 150 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Как следует из сообщения, для оперативного решения вопросов, связанных с состоянием автодорог, можно обращаться по телефонам в Петрозаводске

76-80-52 — отдел эксплуатации и содержания автодорог КУ РК «Управтодор РК»;

78-41-88 — диспетчер (круглосуточно).