Осязаемая память. В Перми прошла акция «Портрет ветерану»

Участников войны с каждым годом становится меньше, поэтому хочется подарить им как можно больше тепла. Внимание, общение, забота — главное, в чём нуждается поколение, подарившее нам мирное небо над головой.

Особое место в сердце

Война не обошла стороной ни одну семью. В каждом доме живёт своя история. Её передают от поколения к поколению, чтобы сохранить память о мужественном подвиге родных.

«Три моих деда — участники войны. Их уже нет с нами, но в семье живёт светлая память о них. Когда рассказываю о дедах детям, им всегда интересно, как они выглядели, какие у них были награды. Это живой и искренний разговор, — рассказывает Татьяна Шестакова. — Важно, чтобы в семье хранили что-то, связанное с дедами и прадедами. Хочется, чтобы эта памятная вещь не пряталась в шкафах, а занимала достойное место в доме. Портрет — лучший способ сохранить память о человеке. Люди, пережившие войну, вне зависимости от наград и званий, — легенды, достойные быть запечатлёнными на картинах».

На долгие годы

Портреты ветеранов вот уже второй год занимают достойное место в домах внуков, правнуков. В этом году акция продолжилась. Портреты девяти ветеранов Сверд­ловского и Ленинского районов создал директор Пермского художественного училища Георгий Сметанин вместе со студентами. 25 апреля Татьяна Шестакова вручила их пяти участникам войны.

На награждение в ДК им. Калинина они пришли нарядные, с орденами на груди. Выдержка и жизнерадостность ветеранов удивляют. Некоторые шутили о том, что на портретах они выглядят моложе, а некоторые, растрогавшись, смахивали выступившие на глазах слёзы.

Иван Шапорев ушёл на фронт, когда ему было всего 19 лет, пережил бои под Москвой и плен. На его мундире — 20 медалей, орден Красной Звезды и орден «Знак Почёта». Ветеран до сих пор работает в пермском политехе, несмотря на возраст.

«Мне очень приятно, что меня выделили и вручили портрет. Он останется в моей семье на долгие годы. Я благодарен за эту акцию», — сказал Иван Шапорев.

Ещё четверым ветеранам, которым уже тяжело куда-то выходить, портреты вручат дома, в тёплом семейном кругу.

Кстати

Внимание ветеранам Татьяна Шестакова уделяет регулярно. Она общается с участниками войны и тружениками тыла и реагирует на любые их просьбы, старается решить насущные проблемы. Одна из инициатив, над которыми она работает сейчас, — программа выделения специализированных кроватей для лежачих ветеранов.