Правкомиссия одобрила покупку иркутской рыболовной компании швейцарским предпринимателем

Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одобрила покупку швейцарским предпринимателем Вольфом Бернаром иркутской рыболовной компании «Братская рыба», сообщает пресс-служба правительства.

«Есть общество с ограниченной ответственностью «Братская рыба» — это общество, которое имеет квоты на вылов биологических ресурсов, в частности наших рыбных богатств в Иркутской области. Соответственно, эта сделка была совершена несколько преждевременно господином Вольфом Бернаром, который является гражданином Швейцарии. Они заключили сделку вначале без разрешения правительственной комиссии, однако эту юридическую ошибку они устранили сами. Они обратились в правительственную комиссию с просьбой все-таки одобрить эту сделку, сославшись на ошибку юриста. Правительственная комиссия сочла возможным сделку одобрить. Таким образом, у нас появляется достаточно крупная компания, единственным владельцем которой является швейцарский гражданин, который будет вылавливать рыбу в Восточной Сибири», — цитирует пресс-служба главу Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева.

Помимо этого, на комиссии были рассмотрены сделки Siemens и Alstom, казахского инвестора и порта «Высоцк», а также Schlumberger и Eurasia Drilling.