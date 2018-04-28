Кейс от телеканала «Ю»: продвижение проекта «Женись на мне» с помощью вирусного маркетинга и цифрового бота

Продвижение телевизионной продукции давно вышло за пределы традиционных кампаний. Да, телеканалы все так же обращаются к проверенным способам размещения в печатных и интернет-изданиях, радио, на рекламных щитах и транспорте. Но в последнее время медиа тоже начали активно взаимодействовать и с digital-маркетингом. О чем мы далее и расскажем.

Механика

16 апреля на телеканале «Ю» состоялась премьера реалити «Женись на мне». В поддержку проекта было проведено четыре digital активности. Для создания вирусного ролика «Неудачное предложение руки и сердца, парень сломал зуб» была привлечена компания Divico (производство видеоконтента в интернете и проведение спецпроектов в сфере TV и digital). Бот-сваха был придуман и разработан совместно со студией LiveCover.

Снят и запущен на YouTube вирусный ролик «Неудачное предложение руки и сердца, парень сломал зуб». В видео, снятом на телефон, девушка делает предложение своему молодому человеку, спрятав обручальное кольцо в пельмени. Но вместо того, чтобы обрадоваться, парень ломает зуб.

От канала «Ю» запущена петиция о «Введении в России дня, когда мужчина не может отказать женщине в предложении вступить в брак».

Суть проекта заключалась в том, что женщины в високосный год, 29 февраля, будут иметь возможность официально первыми делать предложение мужчинам. И их партнеры, в свою очередь, не смогут им отказать.

Реализован спецпроект во «ВКонтакте» для посетителей группы телеканала «Ю», который включает в себя бота-сваху, подбирающего пользователю идеальную пару для свадьбы, а также динамическую обложку, которая показывала последнего обратившегося к боту.

Для активации «цифровой свахи» нужно написать в сообщения группы фразу «РоботПожени». В ответ бот присылает забавную открытку, на которой указано, кто из списка друзей пользователя идеально подходит ему для свадьбы, а также описывает детали торжества. Также бот понимает команду «Следующий», в ответ на которую подбирает другого подходящего партнера. После третьего раза бот предлагает прислать любую ссылку на аккаунт в «Вконтакте» того, с кем пользователь сам хочет связать свою судьбу. Ссылки присылать можно сколько угодно раз.

Владимир Люкшенко, руководитель отдела интернет продвижения канала «Ю»

Несмотря на то, что в самом шоу «Женись на мне» нет места роботам, мы пофантазировали на тему того, как уже сейчас могут работать электронные свахи. Нам очень нравится заигрывать с современными технологиями и использовать игровые механики. Мы сделали ставку на то, что любому пользователю будет как минимум любопытно узнать, кого ему подберет бот, и какая свадьба ждет пользователя с его избранником.

Точечная рассылка брендированного свадебного торта по партнерам и блогерам.

Изготовлены торты по индивидуальному заказу «Ю» с использованием специально разработанных топперов со свадебной символикой и брендинга телеканала.

Результаты

Ролик «Неудачное предложение руки и сердца» собрал около 300 000 просмотров и около 165 000 просмотров на репостах в YouTube, более 100 репостов и перезаливов в «Вконтакте», более 10 000 просмотров в роликах-перезаливах в VK.com и более 60 000 просмотров на вирусном развлекательном ресурсе «ЯПлакал».

Петиция о «Введении в России дня, когда мужчина не может отказать женщине в предложении вступить в брак» получила распространение в соцсетях, в публикациях СМИ и собрала более 330 подписей.

Результаты работы цифрового «робота-свахи»: — Охват во «Вконтакте» составил 600 000 пользователей — 2 500 новых подписчиков в группе телеканала за 12 дней — Более 12 000 сгенерированных открыток для пользователей

Брендированный свадебный торт по индивидуальному заказу получил много положительных отзывов в соцсетях партнеров, журналистов и блогеров, а также вышли публикации на тему проекта.

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Успех проекта «Женись на мне» способствовал росту слота программы на 47% по аудитории канала «женщины 14−44» и на 70% по аудитории «женщины 25−34» по сравнению с долей слота в начале апреля. Программа идет выше средней доли канала на 44% по Ж 14−44 и на 82% по Ж 25−34. Источник: Mediascope, проект TV Index, Россия (города 100 тыс. +), апрель 2018 г., Ж 14−44, Ж 25−34; Share.

Ирина Лебедева , руководитель отдела стратегического маркетинга и внеэфирного промо канала «Ю»

Традиционным маркетингом сейчас никого не удивишь. Да, яркие макеты на остановках и автобусах делают свое дело, но нельзя упускать из виду и повышенный интерес к digital-среде, не только в СМИ, но и у обычного зрителя. Мы постарались охватить все наиболее актуальные способы продвижения, и, мне кажется, нам это удалось.