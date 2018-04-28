«Оренбург» обыграл «Тюмень» и продолжил уверенное шествие к РФПЛ

В матче 35-го тура ФНЛ борющаяся за выживание «Тюмень» принимала на своём поле лидера первенства «Оренбург». Команда, ведомая Владимиром Федотовым , одержала перед этой встречей 16 побед в 20 матчах.

Протокол игры

28 апреля.

События игры развивались крайне стремительно, и уже в самом дебюте встречи оренбуржцы заработали право на 11-метровый удар: защитник «Тюмени» Дмитрий Гузь повалил с ног форварда гостей Хасана Мамтова в своей штрафной площади. К мячу подошёл Денис Попович и уверенно реализовал пенальти, разведя снаряд и голкипера по разным углам — 0:1. Для левого вингера «Оренбурга» этот гол стал десятым в сезоне.

"Чёрно-белые" моментально пошли в атаку и старались как можно быстрее сравнять счёт, однако осада из трёх угловых кряду у ворот «Газовика» не привела к назначенному ответному пенальти по старой дворовой традиции, да и опасными подачи с этих стандартов назвать трудно.

Гости же едва не удвоили преимущество к середине первого тайма «благодаря» ошибкам голкипера «Тюмени» Станислава Бучнева. Сначала страж ворот сибиряков выронил мяч из рук после безобидного навеса, однако экс-динамовец Сергей Терехов не сумел попасть с близкого расстояния в створ пустых владений «Тюмени». А спустя несколько мгновений страж ворот «чёрно-белых» выбил мяч точно в Мамтова, но снаряд от форварда «Оренбурга» отлетел в сантиметрах от каркаса ворот.

На исходе получаса игры Артур Рябокобыленко мог вписать свою фамилию в хайлайты тура, забив, без сомнений, лучший гол, однако с ударом вингера «Тюмени» метров с 35-ти справился голкипер «Оренбурга» Фролов, вытащив мяч из-под перекладины своих ворот. В концовке тайма сибиряки имели несколько неплохих возможностей для взятия ворот гостей, но либо игроки «Тюмени» медлили и не успевали ударить, прежде чем их «накроют» защитники «Оренбурга», либо же надёжно играл голкипер оренбуржцев Фролов. Как бы то ни было, на перерыв команды ушли при минимальном перевесе в пользу лидера ФНЛ — 0:1.

Удивительно, но после яркой первой половины матча, вторую сорокапятиминутку команды начали весьма осторожно: до доброй середины тайма моментов у ворот обоих коллективов не было. Лишь на исходе 70-ти минуты игры вингер «Тюмени» Максим Лаук создал первый мало-мальски опасный эпизод, пробив после подачи с фланга в дальний верхний угол ворот, однако Евгений Фролов блестяще справился с выстрелом игрока «чёрно-белых».

Нежданно-негаданно тюменцы и вовсе сравняли счёт в матче с лидером ФНЛ. После подачи правого углового флажка мяч отрикошетил к Камилю Муллину, который, сложившись в подкате, точно пробил в ближний угол ворот «Оренбурга» — 1:1. Гости попытались тут же выйти вперёд, однако Дмитрий Андреев упустил шикарнейший момент, не попав в створ ворот после беспрепятственного удара головой из пределов вратарской.

Однако за минуту до конца основного времени матча гости всё-таки сумели забить второй гол. Терехов получил игровой снаряд на левом фланге и, войдя в штрафную, решил мощно пробить с острого угла по воротам «Тюмени» и удивительным образом прошил вратаря хозяев — 1:2.

В концовке встречи Рябокобыленко вновь едва не попал шальным ударом с 30-ти метров — мяч прошёл выше ворот — а уже в компенсированное время оренбуржцы не сумели реализовать выход 2-в-1. Итог — минимальная победа «Оренбурга», которая позволяет сохранить первую строчку ФНЛ, как минимум до следующего тура.