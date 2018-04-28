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Москалькова призвала не включать лекарства и медтехнологии в санкционные списки
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Москалькова призвала не включать лекарства и медтехнологии в санкционные списки 

Rambler News Service 53 минуты назад
Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москвалькова в ходе пресс-конференции призвала не включать в санкционные списки товаров и услуг лекарства и медицинские технологии, передает ТАСС.
«Я призываю всех, чтобы в санкционное противостояние между государствами не включать медицинское оборудование, лекарственные препараты, технологии в области здравоохранения», — заявила Москвалькова.
Она отметила, что в политическом противостоянии «здоровье человека не может ставиться под удар».
13 апреля в Госдуму был внесен законопроект «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств». В частности, он предполагает запрет на поставки из США и стран-союзников этой страны лекарств, алкоголя, табака, технологического оборудования и программного обеспечения.
17 апреля председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил в эфире телеканала «Россия-24», что Москва в рамках законопроекта об ответных мерах на санкции США не будет вводить ограничения на импорт из США лекарств, которые не имеют российских аналогов.
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