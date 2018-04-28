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На Тамбовщине до 9 мая 51 ветеран войны улучшит жилищные условия
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На Тамбовщине до 9 мая 51 ветеран войны улучшит жилищные условия 

РИА Новости 55 минут назад
ТАМБОВ, 28 апр — РИА Новости. До 9 мая жилищные условия на Тамбовщине смогут улучшить 51 ветеран Великой Отечественной войны, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации Тамбовской области.
По его словам, на эти цели регион получил из федерального бюджета порядка 57 миллионов рублей.
По информации управления социальной защиты и семейной политики Тамбовской области, всего в списке ветеранов войны, нуждающихся в улучшении жилищных условий, числятся 115 человек.
В соответствии с указом президента России и Федеральным законом «О ветеранах», за десять лет в Тамбовской области улучшили жилищные условия около 5,5 тысяч ветеранов. Сумма расходов составила 4,92 миллиарда рублей.
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