На Тамбовщине до 9 мая 51 ветеран войны улучшит жилищные условия

ТАМБОВ , 28 апр — РИА Новости . До 9 мая жилищные условия на Тамбовщине смогут улучшить 51 ветеран Великой Отечественной войны, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации Тамбовской области.

По его словам, на эти цели регион получил из федерального бюджета порядка 57 миллионов рублей.

По информации управления социальной защиты и семейной политики Тамбовской области, всего в списке ветеранов войны, нуждающихся в улучшении жилищных условий, числятся 115 человек.

В соответствии с указом президента России и Федеральным законом «О ветеранах», за десять лет в Тамбовской области улучшили жилищные условия около 5,5 тысяч ветеранов. Сумма расходов составила 4,92 миллиарда рублей.

Другие новости региона читайте здесь>>