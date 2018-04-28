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Попытка пристроить ребенка в элитную гимназию грозит костромичке тюремным заключением
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Попытка пристроить ребенка в элитную гимназию грозит костромичке тюремным заключением 

Kostroma.Today 53 минуты назад
Фото: Kostroma.Today
В Костроме возбудили уголовное дело против 37-летней костромички, которая фиктивно прописала в своей квартире подругу с ребенком, узнал KOSTROMA.TODAY. Небольшую махинацию хотели проделать, чтобы попасть в хорошую школу.
По информации пресс-службы областной прокуратуры, жительницы Костромы хотела отдать ребенка в гимназию №33, но жила она в другом районе, поэтому и попросила подругу, которая живет на улице Магистральной, прописать их.
Та согласилась. Она пришла в отдел по вопросам миграции и подала заявление о регистрации подруги и ее дочери.
При этом предоставлять жилплощадь женщина никому не собиралась, то есть речь шла о фиктивной регистрации.
Об этом факте узнали в прокуратуре. Против костромички, которая незаконно прописала приятельницу с дочерью, возбудили уголовное дело.
Теперь женщине грозит до 3 лет лишения свободы.
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