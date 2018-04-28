Попытка пристроить ребенка в элитную гимназию грозит костромичке тюремным заключением

Костроме возбудили уголовное дело против 37-летней костромички, которая фиктивно прописала в своей квартире подругу с ребенком, узнал KOSTROMA.TODAY. Небольшую махинацию хотели проделать, чтобы попасть в хорошую школу.

По информации пресс-службы областной прокуратуры, жительницы Костромы хотела отдать ребенка в гимназию №33, но жила она в другом районе, поэтому и попросила подругу, которая живет на улице Магистральной, прописать их.

Та согласилась. Она пришла в отдел по вопросам миграции и подала заявление о регистрации подруги и ее дочери.

При этом предоставлять жилплощадь женщина никому не собиралась, то есть речь шла о фиктивной регистрации.

Об этом факте узнали в прокуратуре . Против костромички, которая незаконно прописала приятельницу с дочерью, возбудили уголовное дело.

Теперь женщине грозит до 3 лет лишения свободы.