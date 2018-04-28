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В СПЧ выступили резко против запрета на импорт лекарств из США
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В СПЧ выступили резко против запрета на импорт лекарств из США 

BFM.RU 40 минут назад
Фото: РАПСИ
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов выступает категорически против запрета на импорт лекарств из США, норма о котором содержится в законопроекте о контрсанкциях РФ.
«Я убежден, что ни лекарства, ни расходные материалы к медицинской технике не должны становиться объектами внешнеторговых санкций. Понимание этого пришло ко мне в сентябре 2016 года в сирийском городе Латакия, в госпитале Тишрин, который мы посещали вместе с членом СПЧ Елизаветой Глинкой. Мы видели там новое оборудование, которое простаивало из-за отсутствия расходных материалов, видели прекрасных врачей, которым нечем было лечить больных и раненных детей», — заявление Федотова опубликовано на сайте СПЧ.
Ранее Совет Федерации предложил пересмотреть норму об ограничении ввоза в РФ зарубежных лекарств, как создающую серьезные социальные риски. Об этом говорится в проекте заключения экономического комитета СФ, который является головным при подготовке к рассмотрению законопроекта о контрсанкциях. В документе подчеркивается, что ряд профильных комитетов СФ выразили озабоченность в связи с возможным ограничением ввоза зарубежных препаратов в Россию. По мнению законодателей, «в представленной редакции (эта норма) вызывает серьезные социальные риски и не может быть принята».
Законодатели отмечают, что необходим детальный анализ рынка лекарственных средств и препаратов, учитывая схемы лечения по всем нозологическим формам, количество аналогов лекарственных препаратов, зарегистрированных в РФ. Этот анализ должен быть проведен с учетом взаимозаменяемости, «количества случаев индивидуальной непереносимости у пациентов конкретных лекарственных препаратов российского производства», говорится в заключении, передает РИА Новости.
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