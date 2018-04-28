В СПЧ выступили резко против запрета на импорт лекарств из США

«Я убежден, что ни лекарства, ни расходные материалы к медицинской технике не должны становиться объектами внешнеторговых санкций. Понимание этого пришло ко мне в сентябре 2016 года в сирийском городе Латакия, в госпитале Тишрин, который мы посещали вместе с членом СПЧ Елизаветой Глинкой. Мы видели там новое оборудование, которое простаивало из-за отсутствия расходных материалов, видели прекрасных врачей, которым нечем было лечить больных и раненных детей», — заявление Федотова опубликовано на сайте СПЧ.

Ранее Совет Федерации предложил пересмотреть норму об ограничении ввоза в РФ зарубежных лекарств, как создающую серьезные социальные риски. Об этом говорится в проекте заключения экономического комитета СФ, который является головным при подготовке к рассмотрению законопроекта о контрсанкциях. В документе подчеркивается, что ряд профильных комитетов СФ выразили озабоченность в связи с возможным ограничением ввоза зарубежных препаратов в Россию. По мнению законодателей, «в представленной редакции (эта норма) вызывает серьезные социальные риски и не может быть принята».