Охота на спрута. Можно ли побороть коррупцию?

Взятки и махинации

В последние годы Пермский край постоянно сотрясают коррупционные скандалы. В судах регулярно рассматривают дела чиновников, которых обвиняют в хищениях бюджетных средств, и, как правило, в крупных размерах.

На взятках, махинациях попадаются представители многих ведомств, от которых зависит принятие более или менее важных решений: чиновники районных и городских администраций, депутаты земских собраний, сотрудники Государственной инспекции труда, полицейские, лесничие. Список длинный — его можно долго продолжать. Вот одно из самых последних дел. Во взятке обвиняют… врача. В марте 2018 г. доктор из Чайковского предложил пациенту сделку: взятка в обмен на госпитализацию вне очереди.

«В крае регулярно проводят опросы общественного мнения. Жителей региона спрашивают, в том числе, о том, что они думают о коррупции. 36,5% опрошенных оценивают её уровень как высокий, а 31% — как средний», — говорит депутат Законодательного собрания Пермского края Владимир Корсун

Депутат добавляет, что борьба с таким опасным явлением, как коррупция, малоэффективна. И это несмотря на то, что в крупных ведомствах работают подразделения, которые отслеживают и борются с коррупцией, разработаны программы и планы, есть целый список законов, призванных наказывать за такие преступления.

Первые с конца

«Нас пытаются убедить, что уровень действующего законодательства, регулирующего противодей­ствие коррупции в стране, является достаточным. Этой точки зрения придерживаются, в частности, правовое и аналитическое управления Законодательного собрания Пермского края, — говорит Владимир Корсун. — Тогда почему же коррупция всё больше разъедает все сферы нашего общества? Почему стала возможной трагедия в Кемерово , унёсшая столько жизней? В последние годы РФ неизменно находится среди пятидесяти наиболее неблагополучных стран по уровню развития коррупции. Наши соседи по рейтингу — африканские страны, Украина Таджикистан ».

По мнению Владимира Корсуна, даже пакет законов, направленных на борьбу с коррупцией, который 1 апреля внёс на рассмотрение депутатов Госдумы Президент РФ, проблему не решит. Так что же тогда может изменить ситуацию? Депутат уверен, что коль скоро существующие механизмы имеют слишком слабый эффект, необходимо использовать «тяжёлую артиллерию» — ужесточение законодательства. Эту идею, кстати, разделяет немало жителей края. Участники опросов общественного мнения считают, что именно эта мера может помочь победить коррупцию.

Дело добровольное

Фракция КПРФ пытается убедить депутатов краевого Законодательного собрания принять обращение к председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину о ратификации ст. 20 Конвенции ООН о противодействии коррупции. Этот пункт требует от чиновников подтверждения законности происхождения своего богатства. Ратификация этой статьи позволила бы действительно контролировать появление имущества, а для чиновников стала бы сдерживающим фактором. Но, по мнению наших юристов, ратификация ст. 20 нарушит принцип презумпции невиновности, закреплённый в ст. 49 Конституции РФ, — говорит Владимир Корсун. — Считаю эти доводы несостоятельными. Ведь даже Конституционный суд РФ неоднократно высказывал позицию, что выбор профессии чиновника является сугубо добровольным. Приходя на службу в органы государственной власти и местного самоуправления, гражданин добровольно принимает условия, ограничения и преимущества должности. Не надо забывать, что у чиновников особый род деятельности, особый статус, закреплённый российским законодательством. Поэтому ограничения, которые несёт ст. 20, нельзя рассматривать как неправомерное ограничение их прав».

И всё-таки одним только ужесточением законодательства проблему не решить. Да, очень важно, чтобы чиновники понимали, что тратить бюджетные деньги, как свои, — чревато тяжёлыми послед­ствиями. Главное, чтобы наказание было одинаковым для чиновников всех уровней. Если они будут знать, что их финансовое положение контролируют, а в случае нарушения неизбежно последует наказание, ситуация может измениться.

«Избирательное отношение порождает недоверие к власти и судам, — считает Владимир Корсун. — Уверен, что без участия простых жителей страны бороться с коррупцией невозможно. Считаю, что нужно формировать общественное неприятие коррупции. Люди должны быть заинтересованы в том, чтобы коррупционер был наказан. Необходимо изменить стереотип, сложившийся в обществе, что чиновничья должность — это хлебное место и прекрасная возможность поправить материальное положение за счёт бюджета».

Громкие скандалы

Дело МФЦ Суд Ленинского района признал бывшего министра связи Пермского края Евгения Балуева виновным в мошенничестве в крупных размерах за растрату 26 млн руб., выделенных на строительство сети многофункциональных центров, и незаконном хранении боеприпасов. Экс-министра приговорили к шести годам лишения свободы. Однако краевой суд этот приговор отменил. В 2018 г. дело начали рассматривать повторно. Два фигуранта дела отделались условными сроками. Исполнение приговора замдиректору МФЦ Наталье Гладковой отложили до достижения её ребёнком 14 лет. Реальное наказание получил только бывший директор краевого МФЦ Дмитрий Дым­брылов — его приговорили к трём годам лишения свободы.

За решёткой

На днях вынесли приговор бывшему начальнику пермского ГУФСИНа Александру Соколову . Его приговорили к 12 годам колонии строгого режима за взяточничество в особо крупном размере. С 2011 по 2012 год он брал взятки за поставку товаров для нужд исправительных учреждений: получил три сертификата на приобретение турпутёвок, две серебряные коллекционные монеты, земельный участок площадью 0,5 га стоимостью около 1,2 млн рублей.

Неспортивное поведение

В апреле 2018 года прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя министра физической культуры, спорта и туризма Пермского края Руслана Садченко и двоих соучастников. Их обвиняют в «мошенничестве, совершённом группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере». В 2015 году они похитили из бюджета Пермского края деньги, предназначенные для строительства и ремонта стадиона «Динамо»: в общей сложности более 23,6 млн рублей. Уголовное дело направили в суд. К слову, в 2016 году под домашний арест за финансовые нарушения поместили и экс-министра спорта Павла Ляха.

Сколько дел завели?

264 уголовных дела коррупционной направленности в отношении 311 человек рассмотрели суды в 2017 году.

Судили чаще всего за взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление полномочиями, подлоги, мошенничества, растраты, незаконную рубку лесов.

172 человека из получивших приговоры — должностные лица. Это полицейские, сотрудники ФСИН, МЧС , приставы, бухгалтеры, начальники почтовых отделений , преподаватели, адвокаты, главы поселений и их администраций, руководители муниципальных предприятий и учреждений.

62 осуждённых за коррупцию получили реальные сроки — от полугода до 9,5 лет.

42 человека отделались условным наказанием.

194 человека заплатили штрафы — от 5 тысяч до 24 млн рублей.

28 человек получили дополнительные наказания: лишение права занимать некоторые должности или заниматься определённой деятельностью.