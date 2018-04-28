Делегация Калининградской области почтила память советских солдат и офицеров в Польше

Как уточнили в пресс-службе, в акции, которая традиционно проходит в Польше на самом крупном в Европе мемориале павшим в годы Великой Отечественной войны советским воинам, приняли участие ветераны, представители органов власти, молодежных и общественных организаций области, а также байкеры. Участники мероприятия возложили венки и цветы к подножию мемориала и к памятнику польским воинам.

"Здесь, в братских могилах, захоронены более 30 тыс. советских солдат и офицеров. Своим мужеством, патриотизмом и самоотверженностью они заслужили вечную память. Мы всегда будем помнить, какой ценой досталась Победа. Будем бережно хранить в своих сердцах светлую память о павших в той страшной войне", — приводит пресс-служба слова Алиханова с церемонии.

Чрезвычайный и полномочный посол России в Польше Сергей Андреев , обращаясь к участникам акции подчеркнул, что «в истории отношений России и Польши есть такие события, которые должны объединять». «Советский и польский народы боролись против фашизма. Мы вспоминаем о тех страшных событиях, будто они произошли недавно — речь шла о жизнях людей», — отметил он.

В польском городе Бранево находится самый крупный в Европе мемориал советским воинам, участвовавшим в Восточно-Прусской операции. На военном кладбище — 20 индивидуальных могил и 22 братские могилы, в которых похоронены 31 тыс. 365 советских солдат и офицеров.