Делегация Калининградской области отправилась в город Бранёво 

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Какой хочет видеть улицу Баранова молодёжь Калининграда

В Калининграде завершилась рекультивация золоотвала «Дарита»

На 9 мая ветеранам Великой Отечественной войны будут раздавать чай и тёплые пледы