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Делегация Калининградской области отправилась в город Бранёво
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Делегация Калининградской области отправилась в город Бранёво 

Вести Калининград 57 минут назад
Фото: Вести Калининград
Сегодня делегация Калининградской области вместе с главой региона Антоном Алихановым отправилась в город Бранёво. Участники ежегодной акции почтут память воинов-освободителей, покоящихся на самом крупном в Европе мемориале бойцам Красной армии.
Под бетонными плитами захоронены 32 тысячи красноармейцев. Большинство могил так и остались безымянными. Мемориал в Бранёво стали создавать спустя 2 года после войны, когда было принято решение перезахоронить в одном месте останки погибших солдат. По традиции старт начался у памятника тысяче двумстам гвардейцам в Калининграде с возложения цветов и венков. В акции приняли участие более 300 калининградцев: ветераны, общественники, сотрудники правительства региона, журналисты и байкеры.
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