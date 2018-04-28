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Лекцию о бессмертии души провели в воскресной школе при храме на Ивановской
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Лекцию о бессмертии души провели в воскресной школе при храме на Ивановской 

Управа района Тимирязевский города Москвы 58 минут назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
В воскресной школе храма святителя Николая у Соломенной сторожки прочитали лекцию «Библейское учение о бессмертии души». Своими знаниями поделилась религиовед, преподаватель кафедры социального служения Российского православного университета Ольга Тузова.
— Учение о бессмертии души является одним из важнейших в христианстве. Оно связано с вопросом о спасении человека, что, в свою очередь, составляет основную цель существования христианского богословия, — пояснила Тузова.
Адрес храма святителя Николая: Ивановская ул., д. 3. (мю)
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