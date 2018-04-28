«Встретила первый трезвый год новой жизни»: Дана Борисова рассказала о своей реабилитации

Прошел год с того времени, когда 41-летняя телезвезда Дана Борисова отправилась на лечение в реабилитационный центр Таиланда . Знаменитость поделилась с подписчиками радостью от того, что она провела его в трезвом виде, не вернувшись к наркотическим веществам, которые употребляла ранее. Красавица считает, что может собой гордиться и принимает поздравления.

В апреле прошлого года Первый канал поспособствовал отправке Даны Борисовой на лечение в Таиланд. Изначально ведущий Андрей Малахов поднял проблему, которая была у его подруги, в программе «Пусть говорят» и заявил о намерении помочь. Теледиве сказали, что она летит на съемки, она узнала о реабилитационном курсе только когда уже прилетела на остров Самуи. Изначально Дана выступала резко против лечения, но потом согласилась пройти его и сейчас очень благодарна неравнодушным людям, которые позаботились о ней: «Вот я и встретила его, мой первый трезвый, непростой, но такой счастливый год новой чистой жизни. В интервью Андрею Малахову я рассказала, что плохо вела себя в центре, ПАВ (психоактивные вещества) были со мной первые 3 дня, пока их не обнаружили, я всегда буду помнить именно этот день, когда улетела на съемки на неделю, а осталась на 7 долгих месяцев. Именно это путешествие перевернуло мою жизнь. Хочу сегодня еще раз поблагодарить мою мамочку, Андрея Малахова, Никиту Лушникова , моих родных и, конечно, всех-всех вас, кто поддерживал и вдохновлял меня целый год».

Борисова надеется, что еще много раз отметит памятную для себя дату, отмечая, что принимает подарки и поздравления. Большая часть подписчиков рада за селебрити, которая смогла вернуться «на путь истинный». Но есть много людей, которые не верят в исцеление Даны: «Поздравляю вас, здоровья, здоровья и еще раз здоровья! Кстати, кожа лица очистилась, прям вас не узнать! Такая же красивая, как и всегда, только еще лучше!» «Очень круто признать свою ошибку, работать над ней и не бояться плевков в спину». «Бывших наркоманов не бывает». «Хорошо, что рассказала о реабилитации, уверена, что многим пригодится».

«Глаза еще грустные, но такие красивые. Дай Бог вам всего хорошего». «Правда не употребляешь? Не верю». «Выглядишь отлично, молодец! Цвет волос тоже очень подходит к лицу». За время, которое Дана Борисова провела в Таиланде, ее дочка по решению суда стала жизнь с отцом. Сейчас телеведущая борется за право опеки над Полиной со своим бывшим гражданским мужем Максимом Аксеновым . Она всячески демонстрирует, что изменилась в лучшую сторону и даже кардинально сменила стиль одежды, предпочитая строгие наряды.

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